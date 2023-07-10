В Татарстане почти на 11% выросла заболеваемость вызванными ВИЧ болезнями
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Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на Центр гигиены и эпидемиологии республики.
Уточняется, что прирост коэффициента составил 10,7%.
Также отмечается, что в республике зарегистрировано 287 случаев ВИЧ-инфекции.
Ранее газета «Взгляд» информировала, что в Самарской области министр здравоохранения Михаил Мурашко и губернатор региона Дмитрий Азаров открыли новый корпус областной детской инфекционной больницы.