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В Татарстане почти на 11% выросла заболеваемость вызванными ВИЧ болезнями

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В Татарстане заболеваемость болезнями, вызванными ВИЧ, в январе—апреле 2023 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2022-го почти на 11%.
В Татарстане почти на 11% выросла заболеваемость вызванными ВИЧ болезнями
  • Gettyimages.ru
  • © baytunc

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на Центр гигиены и эпидемиологии республики.

Уточняется, что прирост коэффициента составил 10,7%.

Также отмечается, что в республике зарегистрировано 287 случаев ВИЧ-инфекции.

Ранее газета «Взгляд» информировала, что в Самарской области министр здравоохранения Михаил Мурашко и губернатор региона Дмитрий Азаров открыли новый корпус областной детской инфекционной больницы.

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