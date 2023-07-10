В Татарстане почти на 11% выросла заболеваемость вызванными ВИЧ болезнями

В Татарстане заболеваемость болезнями, вызванными ВИЧ, в январе—апреле 2023 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2022-го почти на 11%.

Gettyimages.ru

© baytunc

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на Центр гигиены и эпидемиологии республики. Уточняется, что прирост коэффициента составил 10,7%. Также отмечается, что в республике зарегистрировано 287 случаев ВИЧ-инфекции. Ранее газета «Взгляд» информировала, что в Самарской области министр здравоохранения Михаил Мурашко и губернатор региона Дмитрий Азаров открыли новый корпус областной детской инфекционной больницы.