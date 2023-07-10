Бочкарёв: с начала года в Москве ввели в эксплуатацию 30 объектов образования

В Москве с начала 2023 года выдано 30 разрешений на ввод в эксплуатацию образовательных объектов общей площадью 219 тыс. кв. м, сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарёв.

«Сегодня правительством Москвы созданы благоприятные условия для строительства объектов социальной инфраструктуры в шаговой доступности как в новых жилых кварталах, так и в районах с уже сложившейся застройкой. Столичная система образования ежемесячно пополняется детскими садами, школами и учебными корпусами, возведёнными по самым современным стандартам с соблюдением принципа безбарьерной среды», — рассказал он.

В прошлом году за такой же период было сдано 18 объектов общей площадью 92 тыс. кв. м.

«С начала года мы видим рост количества сданных в эксплуатацию образовательных учреждений. По сравнению с прошлым годом объём увеличился на 60%», — добавил заммэра.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что детские сады и школы отличает грамотное зонирование помещений, современное функциональное наполнение и адаптированность для инклюзивного образования.

На всех этапах строительства образовательных учреждений на каждом объекте проводятся контрольно-надзорные мероприятия в соответствии с индивидуальной программой, подчеркнул он.