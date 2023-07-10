Юрист Туслякова: с 1 августа работающим пенсионерам увеличат пенсию

Юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Туслякова рассказала, кому повысят пенсию с 1 августа.

Об этом сообщает Life.ru.

С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии, исходя из суммы страховых взносов в 2022 году. Перерасчёт произойдёт автоматически. Максимальное значение достигнет три пенсионных балла.

«Если пожилой человек знает, какой коэффициент прибавки ему положен, то он может узнать точную цифру на портале «Госуслуги». Можно уточнить информацию и в Социальном фонде», — сказала специалист.

Однако, если пенсионер перестанет работать, то перерасчёт произойдёт с 1 января.

Кроме того, выплаты увеличатся для людей, которые получают страховую пенсию по случаю потери кормильца или по старости.

В августе фиксированная часть выплаты пенсии вырастет в два раза для людей старше 80 лет.

Также с 1 июля в новых регионах России военные пенсионеры начнут получать выплаты по российским законам.

Ранее «Радио 1» сообщало, что выплаты подмосковным семьям на новорождённых детей составили более 610 млн рублей.