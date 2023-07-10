Узнать больше

Суд приговорил к условным срокам пятерых полицейских по делу об убийстве Веры Пехтелевой

Короткая ссылка
Суд в Кемерово приговорил пять полицейских к условным срокам за халатность после резонансного убийства студентки Веры Пехтелевой.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что фигурантами уголовного дела проходят два полицейских, дежуривших в районном отделе полиции в ночь убийства, и три сотрудницы дежурной части городского УМВД в Кемерове.

Сообщается, что осуждённые получили от одного до двух лет условного срока.

В 2021 году сообщалось, что в Кемерове суд вернул в прокуратуру уголовное дело о халатности двух сотрудников полиции, не принявших никаких мер 14 января 2020 года, когда в дежурную часть Ленинского района города поступило сообщение о женских криках в одном из жилых домов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить