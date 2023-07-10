Суд приговорил к условным срокам пятерых полицейских по делу об убийстве Веры Пехтелевой

Суд в Кемерово приговорил пять полицейских к условным срокам за халатность после резонансного убийства студентки Веры Пехтелевой.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что фигурантами уголовного дела проходят два полицейских, дежуривших в районном отделе полиции в ночь убийства, и три сотрудницы дежурной части городского УМВД в Кемерове.

Сообщается, что осуждённые получили от одного до двух лет условного срока.

В 2021 году сообщалось, что в Кемерове суд вернул в прокуратуру уголовное дело о халатности двух сотрудников полиции, не принявших никаких мер 14 января 2020 года, когда в дежурную часть Ленинского района города поступило сообщение о женских криках в одном из жилых домов.