Власти: система ПВО сработала в Ростовской области, пострадавших нет

Система ПВО сработала в Ростовской области, пострадавших нет.

Об этом заявил глава администрации Донецка Ростовской области Роман Кураев.

«После отработки ПВО есть разлёт небольших осколков на территории города Донецка (Ростовской области)... У нас жертв нет, есть технические повреждения, они незначительные», — написал он в Telegram.

По словам Кураева, в данный момент специалисты совершают объезд города, изымают обломки предметов. С 10 июля бригады приступят к устранению последствий.

При обнаружении осколков необходимо обращаться в ЕДДС Донецка или в полицию, добавил он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета, повреждений и пострадавших нет.