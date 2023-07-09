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Власти: система ПВО сработала в Ростовской области, пострадавших нет

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Система ПВО сработала в Ростовской области, пострадавших нет.
Власти: система ПВО сработала в Ростовской области, пострадавших нет
  • РИА Новости

Об этом заявил глава администрации Донецка Ростовской области Роман Кураев.

«После отработки ПВО есть разлёт небольших осколков на территории города Донецка (Ростовской области)... У нас жертв нет, есть технические повреждения, они незначительные», — написал он в Telegram.

По словам Кураева, в данный момент специалисты совершают объезд города, изымают обломки предметов. С 10 июля бригады приступят к устранению последствий.

При обнаружении осколков необходимо обращаться в ЕДДС Донецка или в полицию, добавил он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета, повреждений и пострадавших нет.

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