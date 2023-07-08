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Константинов: автомобильный турпоток в Крыму с 2014 года вырос почти в 3,5 раза

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Почти в 3,5 раза увеличился автомобильный туристический поток в Крыму с 2014 года.
Константинов: автомобильный турпоток в Крыму с 2014 года вырос почти в 3,5 раза
  • РИА Новости

Об этом сообщил в эфире «Соловьёв. Live» председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Он рассказал, что ранее в Крыму было зарегистрировано порядка 150—180 тыс. автомобилей, с 2014 года — более 450 тыс.

«В три с лишним раза увеличился поток только в Крыму», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что правительство направит более 2,5 млрд рублей на поддержку работников туристической отрасли Крыма.

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