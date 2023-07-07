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Автоэксперт Хайцеэр заявил, что автозапчасти в России подорожают на 5—10% к концу лета

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Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр заявил, что в ближайшие два месяца стоимость автомобильных запчастей в России вырастет на 5—10%.
Автоэксперт Хайцеэр заявил, что автозапчасти в России подорожают на 5—10% к концу лета
  • Gettyimages.ru
  • © da-kuk

Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

«В ближайшие один-два месяца можно ожидать подорожание автозапчастей на 5—10%. Маленькие фирмы быстрее всего отреагируют на ситуацию — у них обычно нет запаса финансовой прочности», — сказал Хайцеэр.

Эксперт объяснил, что около 90% автозапчастей на российском рынке являются импортными, а их стоимость зависит от курса валют.

Раньше всего цены вырастут на расходные детали для техобслуживания, а также на различные технические жидкости, в том числе моторное масло, добавил он.

Ранее генеральный директор компании «Добро для авто» Михаил Степанов в беседе с НСН выразил мнение, что для усиления безопасности нужно дополнять заводскую противоугонную систему.

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