Автоэксперт Хайцеэр заявил, что автозапчасти в России подорожают на 5—10% к концу лета

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр заявил, что в ближайшие два месяца стоимость автомобильных запчастей в России вырастет на 5—10%.

Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

«В ближайшие один-два месяца можно ожидать подорожание автозапчастей на 5—10%. Маленькие фирмы быстрее всего отреагируют на ситуацию — у них обычно нет запаса финансовой прочности», — сказал Хайцеэр.

Эксперт объяснил, что около 90% автозапчастей на российском рынке являются импортными, а их стоимость зависит от курса валют.

Раньше всего цены вырастут на расходные детали для техобслуживания, а также на различные технические жидкости, в том числе моторное масло, добавил он.

Ранее генеральный директор компании «Добро для авто» Михаил Степанов в беседе с НСН выразил мнение, что для усиления безопасности нужно дополнять заводскую противоугонную систему.