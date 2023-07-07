Собянин рассказал о ходе создания киномедиакластера на территории МЕТМАШ в Москве
Об этом Собянин написал в Telegram.
Как отметил мэр, в Москве в данный момент снимают более 90% отечественных фильмов и сериалов. При этом их создатели нуждаются в дополнительных площадях и локациях.
«В ответ на эти запросы создаём крупнейший в России киномедиакластер. Чтобы московское кино двигалось вперёд, было конкурентным и открылись технологические возможности совершенно другого уровня», — говорится в сообщении.
По словам Собянина, в кластерах разместят павильоны для съёмок кино и рекламы, а также дом костюма и реквизита.
Ранее газета «Дни.ру» писала, что Собянин рассказал о реализации крупных экопроектов в Некрасовке, Печатниках и Капотне.