Собянин рассказал о ходе создания киномедиакластера на территории МЕТМАШ в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ, направленных на создание киномедиакластера полного цикла на территории ВНИИМЕТМАШ в столице.

Об этом Собянин написал в Telegram.

Как отметил мэр, в Москве в данный момент снимают более 90% отечественных фильмов и сериалов. При этом их создатели нуждаются в дополнительных площадях и локациях.

«В ответ на эти запросы создаём крупнейший в России киномедиакластер. Чтобы московское кино двигалось вперёд, было конкурентным и открылись технологические возможности совершенно другого уровня», — говорится в сообщении.

По словам Собянина, в кластерах разместят павильоны для съёмок кино и рекламы, а также дом костюма и реквизита.

Ранее газета «Дни.ру» писала, что Собянин рассказал о реализации крупных экопроектов в Некрасовке, Печатниках и Капотне.