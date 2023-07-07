В ФТС сообщили о росте объёма незаконного перевоза наличной валюты сверх лимита

В Федеральной таможенной службе России сообщили о росте объёма незаконного перевоза наличной валюты сверх лимита.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

«За последние шесть месяцев наблюдается рост количества таких попыток по сравнению с июлем — декабрём 2022 года», — сказано в материале.

Уточняется, что в январе — июне 2023 года было возбуждено 3601 дело об административных правонарушениях на сумму 423,4 млн руб., в то время как в II полугодии 2022 года — 3105 дел на сумму 308,6 млн руб.

Доллары США, евро, турецкие лиры и дирхамы ОАЭ стали основной незаконно перемещаемой валютой, сообщает ФТС.

В апреле «Известия» со ссылкой на ФТС сообщали, что россияне попытались незаконно вывезти более 1 млрд рублей за год действия валютных ограничений.