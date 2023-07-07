В Ростовской области почти полмиллиона машин проехали по обходу Аксая с 15 июня
- Gettyimages.ru
- © Marcos Assis
Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
Пик интенсивности движения пришёлся на начало июля. Максимальное число проездов за сутки на обходе Аксая составило 35 тыс.
Строительство автомобильного обхода специально завершили к пику курортного сезона, чтобы облегчить движение по трассам к черноморскому побережью России.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградскую область в январе — мае 2023 года посетили 650 тыс. человек, что на 15% больше, чем годом ранее.