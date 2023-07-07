В Ростовской области почти полмиллиона машин проехали по обходу Аксая с 15 июня

По данным «Автодора», за последние три недели в Ростовской области 467 тыс. автомобилистов воспользовались обходом Аксая, который был открыт 15 июня.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Пик интенсивности движения пришёлся на начало июля. Максимальное число проездов за сутки на обходе Аксая составило 35 тыс.

Строительство автомобильного обхода специально завершили к пику курортного сезона, чтобы облегчить движение по трассам к черноморскому побережью России.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградскую область в январе — мае 2023 года посетили 650 тыс. человек, что на 15% больше, чем годом ранее.