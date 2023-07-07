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В Ростовской области почти полмиллиона машин проехали по обходу Аксая с 15 июня

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По данным «Автодора», за последние три недели в Ростовской области 467 тыс. автомобилистов воспользовались обходом Аксая, который был открыт 15 июня.
В Ростовской области почти полмиллиона машин проехали по обходу Аксая с 15 июня
  • Gettyimages.ru
  • © Marcos Assis

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Пик интенсивности движения пришёлся на начало июля. Максимальное число проездов за сутки на обходе Аксая составило 35 тыс.

Строительство автомобильного обхода специально завершили к пику курортного сезона, чтобы облегчить движение по трассам к черноморскому побережью России.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградскую область в январе — мае 2023 года посетили 650 тыс. человек, что на 15% больше, чем годом ранее.

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