Новый турмаршрут появится между Петербургом и Мурманской областью

Власти Санкт-Петербурга и Мурманской области заключили соглашение о сотрудничестве. Договор подписали председатель городского комитета по делам Арктики Герман Широков и председатель областного комитета по туризму Александр Елисеев.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу мурманского правительства.

Соглашение призвано помочь совместному развитию регионов в экономической, социальной и культурной областях.

Также внимание будет уделено расширению туристических связей. В создании нового межрегионального турмаршрута от Петербурга примет участие ООО «Альянс компаний «Восток-Запад».

Ранее «Янтарный край» сообщил, что Калининградскую область в январе — мае 2023 года посетили 650 тыс. человек.