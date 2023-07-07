Новый турмаршрут появится между Петербургом и Мурманской областью
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Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу мурманского правительства.
Соглашение призвано помочь совместному развитию регионов в экономической, социальной и культурной областях.
Также внимание будет уделено расширению туристических связей. В создании нового межрегионального турмаршрута от Петербурга примет участие ООО «Альянс компаний «Восток-Запад».
Ранее «Янтарный край» сообщил, что Калининградскую область в январе — мае 2023 года посетили 650 тыс. человек.