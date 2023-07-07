МЧС: найден ещё один участник сплава в Бурятии, ведутся поиски последнего туриста
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«Ещё один участник туристической группы обнаружен при обследовании реки Снежной при помощи авиаразведки», — сообщает ведомство.
Отмечается, что к месту следует аэролодка со спасателями.
Поиски ещё одного туриста продолжаются.
Ранее в МЧС сообщили, что состояние двух туристов, которых ранее унесло течением во время сплава по реке Снежной в Бурятии, удовлетворительное.