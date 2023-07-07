МЧС: найден ещё один участник сплава в Бурятии, ведутся поиски последнего туриста

Ещё один турист, принимавший участие в сплаве по реке Снежной в Бурятии, найден живым.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Ещё один участник туристической группы обнаружен при обследовании реки Снежной при помощи авиаразведки», — сообщает ведомство.

Отмечается, что к месту следует аэролодка со спасателями.

Поиски ещё одного туриста продолжаются.

Ранее в МЧС сообщили, что состояние двух туристов, которых ранее унесло течением во время сплава по реке Снежной в Бурятии, удовлетворительное.