Невролог Данилов: напитки со льдом приносят лишь временное облегчение в жару

Врач-невролог, завкафедрой нервных болезней Сеченовского университета профессор Алексей Данилов рассказал, как можно облегчить состояние в жаркую погоду.

В жару лучше пить зелёные и травяные чаи, они снижают риск перегрева, сказал невролог в беседе с сайтом kp.ru.

Врач также рекомендует меньше пить напитки со льдом, они дают лишь временное облегчение. По мнению Данилова, больше подойдут напитки комнатной температуры.

В жаркую погоду врач советует употреблять лёгкую пищу: окрошку, овощные салаты, курицу. Жирных продуктов, на переваривание которых тратится много энергии, лучше избегать.

Тем, у кого в жаркую погоду появляется вялость и слабость, врач советует контрастный душ (сначала горячий, потом холодный) или умывание холодной водой.

Также невролог рекомендует с осторожностью пользоваться кондиционерами. По словам Данилова, в них редко меняют фильтры (картриджи), на которых скапливаются вирусы и микробы.

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