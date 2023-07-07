Собянин рассказал о реализации важных экопроектов в ЮВАО

Мэр столицы Сергей Собянин в ходе встречи с жителями Юго-Восточного административного округа рассказал о реализации крупных экопроектов в Некрасовке, Печатниках и Капотне.

Об этом пишет газета «Дни.ру».

Собянин заметил, что стереотип о неблагополучии юго-востока с точки зрения экологии давно устарел и не соответствует действительности.

«За последние годы мы реализовали на юго-востоке несколько масштабных проектов, которые радикально улучшили экологию округа, да и всей Москвы и прилегающих районов Подмосковья», — отметил мэр.

В числе таких проектов он упомянул рекультивацию свалок в Некрасовке и реконструкцию Люберецких очистных сооружений.

В Печатниках на месте свалки появился парк, а реконструкция Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне проходит последний этап.

Ранее, как сообщало интернет-издание argumenti.ru, в Роспотребнадзоре призвали россиян купаться только в официально разрешённых местах.