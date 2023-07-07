Кабмин направит 1,3 млрд рублей девяти регионам на строительство инфраструктуры

В рамках федерального проекта «Жильё» правительство выделит 1,3 млрд рублей девяти регионам на строительство инфраструктуры в новых жилых районах.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на распоряжение кабмина.

Средства получат девять регионов России: Бурятия, Марий Эл, Краснодарский край, Татарстан, Новгородская, Свердловская, Смоленская, Тверская и Челябинская области.

Благодаря этим средствам можно построить 400 тыс. кв. м жилья, а также образовательные учреждения, дороги и очистные сооружения.

Уточняется, что Республика Татарстан получит более 76 млн рублей.

Ранее, по сообщению Общественной службы новостей, министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что свыше 40% бюджета Абхазии являются субсидиями, предоставляемыми из российского бюджета.