В Самарской области произошло 26 ЧП на воде с начала года

В Самарской области произошло 26 происшествий на воде за первые шесть месяцев 2023 года.

Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

В этих происшествиях с января 2023 года погибли 34 человека, в том числе два ребёнка, 18 граждан было спасено.

Число выписанных водителям речного транспорта постановлений об административных правонарушениях составило 182.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что с начала этого года в области провели уже 150 специализированных рейдов с участием сотрудников ЦППК, администраций муниципальных образований и линейных отделов полиции.