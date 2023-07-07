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В Самарской области произошло 26 ЧП на воде с начала года

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В Самарской области произошло 26 происшествий на воде за первые шесть месяцев 2023 года.
В Самарской области произошло 26 ЧП на воде с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Vasilvich

Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

В этих происшествиях с января 2023 года погибли 34 человека, в том числе два ребёнка, 18 граждан было спасено.

Число выписанных водителям речного транспорта постановлений об административных правонарушениях составило 182.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что с начала этого года в области провели уже 150 специализированных рейдов с участием сотрудников ЦППК, администраций муниципальных образований и линейных отделов полиции.

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