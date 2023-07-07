На озере в Челябинской области спасли троих туристов из Ижевска
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Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу поисковиков Челябинской области.
Уточняется, что трое туристов из Ижевска отправились на одноместной лодке до острова Веры, который находился в 100 м от их лагеря, и попали в шторм.
По словам спасателей, шторм привёл к резкому подъёму уровня воды в судне. Выкачать при этом воду из лодки не удалось.
Туристы вызвали на место происшествия поисково-спасательный отряд, который им и помог.
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