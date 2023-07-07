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В Калининградской области заключили рекордное за десятилетие число браков в 2022 году

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В Калининградской области в 2022 году зарегистрировали 9693 брака, это максимальный показатель за десятилетие и на 24,6% больше, чем в 2021-м.
В Калининградской области заключили рекордное за десятилетие число браков в 2022 году
  • Gettyimages.ru
  • © sergiophoto84

Об этом пишет «Янтарный край» со ссылкой на Калининградстат.

По итогам года регион занял шестое место по России.

В 2022 году больше всего невест в области было в возрастной категории 20—24 лет — 2098 (21,6%), а женихов — 25—29 лет — 2144 (22,1%).

Также в минувшем году в регионе появились на свет 8177 детей, из них 40,9% — первенцы.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило, что в 60 подмосковных парках проведут разнообразные мероприятия в рамках областного проекта «Семья. Лето. Парк» в День семьи, любви и верности.

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