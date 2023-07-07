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В Костроме запустили первое российское производство систем ABS и ESP для автомобилей

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Первое российское производство антиблокировочных тормозных систем (ABS) и систем электронного контроля устойчивости (ESP) для легковых автомобилей было запущено в Костроме на предприятии «Итэлма».
В Костроме запустили первое российское производство систем ABS и ESP для автомобилей
  • Gettyimages.ru
  • © dimarik

Об этом сообщает РИА Новости.

«Электронные системы ABS и ESP являются ключевым элементом автомобиля. Мы приветствуем появление в России производства таких систем», — заявил принимающий участие в церемонии запуска замглавы Минпромторга России Василий Шпак.

Он подчеркнул, что потребительский сегмент российского рынка автоэлектроники требует значительного объёма электронных комплектующих.

Для запуска производства на заводе в Костроме был построен новый цех с полностью автоматизированной линией, отвечающий всем международным стандартам.

Ранее НСН сообщала, что новый цех металлообработки и роботизированной сварки открылся в ОЭЗ «Технополис Москва».

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