ВТБ: мошенники начали предлагать клиентам банков «заниматься оценкой» онлайн-кинотеатров

В ВТБ заявили о появлении новой схемы мошенничества, в рамках которой злоумышленники предлагают клиентам банков «поработать» оценщиками фильмов, шоу и онлайн-кинотеатров.

«Такие приглашения поступают, как правило, с зарубежных номеров, владельцы которых обещают заплатить за «работу» от 3 до 12 тыс. рублей», — заявили в пресс-службе финансового учреждения газете «Известия».

Отмечается, что мошенническая схема предусматривает заполнение документов якобы о трудоустройстве. Для этого жертве присылают ссылку на фишинговый сайт, а после всего просят «работника» внести на указанный счёт деньги, чтобы начать выполнять задания по оценке фильмов и стриминговых сервисов.

От числа рецензий сумма на счёте растёт по принципу финансовой пирамиды, однако вывести деньги у человека не получится — в результате он их теряет.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу МВД сообщил о задержании подозреваемого в попытке кражи у пенсионера почти 1 млн рублей.