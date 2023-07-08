Наиболее востребованными летом городами России среди туристов стали Петербург и Москва
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Больше всего путешественников интересует Санкт-Петербург: на него приходится 14,7% от всех поисковых запросов по России. Там путешественникам интереснее всего посмотреть город и понаблюдать за ночным разводом мостов.
На втором месте оказалась Москва: посетить столицу летом хотят 14,4% туристов. Здесь тоже предпочитают изучать достопримечательности.
Третью строчку рейтинга занимает Сочи. Доля южного курорта составляет 13,2%. Причём здесь путешественников интересует исключительно пляжный отдых.
Далее следует Казань, на которую приходится 6,4% отельных поисков. Большинство туристов выбирают обзорную экскурсию «По Казани на микроавтобусе» и посещение популярной достопримечательности в окрестностях города — «Остров-град Свияжск на теплоходе».
Поездки в Екатеринбург этим летом интересуют 4,8% путешественников. Здесь тоже выбирают изучение достопримечательностей с гидом, самый популярный экскурсионный маршрут — «Екатеринбург, Сысерть и Тальков камень: по следам Бажова».
Далее следуют два курортных города, куда россияне отправляются за пляжным отдыхом — Геленджик (3,2% поисковых запросов) и Анапа (3,0%).
А вот Нижний Новгород (2,8%) большинство выбирают для осмотра достопримечательностей.
И завершают топ-10 Калининград (2,0%) и Махачкала (1,9%). В этих городах путешественников привлекает богатая история городов.
Ранее «Янтарный край» сообщил, что Калининградскую область в январе — мае 2023 года посетили 650 тыс. человек.