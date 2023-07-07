Заммэра Москвы Ефимов: участки бывшей промзоны «Курьяново» преобразят по программе КРТ
Об этом сообщает сайт kp.ru. Проект опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра, инвестиции в проект составят более 3 млрд рублей.
«Ежегодный бюджетный эффект оценивается в 193 млн рублей», — уточнил Ефимов.
Он также обратил внимание, что благодаря реорганизации объектов примерно 500 человек получат рабочие места.
По программе КРТ в столице преображают вид заброшенных и неэффективно используемых участков. Благодаря проектам в Москве появится более 570 тыс. дополнительных рабочих мест.
Ранее НСН сообщала, что в Москве к концу года завершат строительство промтехнопарка «Крёкшино».