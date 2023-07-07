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Заммэра Москвы Ефимов: участки бывшей промзоны «Курьяново» преобразят по программе КРТ

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что два участка бывшей промзоны «Курьяново» в Печатниках преобразят по программе комплексного развития территорий (КРТ).
Заммэра Москвы Ефимов: участки бывшей промзоны «Курьяново» преобразят по программе КРТ

Об этом сообщает сайт kp.ru. Проект опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра, инвестиции в проект составят более 3 млрд рублей.

«Ежегодный бюджетный эффект оценивается в 193 млн рублей», — уточнил Ефимов.

Он также обратил внимание, что благодаря реорганизации объектов примерно 500 человек получат рабочие места.

По программе КРТ в столице преображают вид заброшенных и неэффективно используемых участков. Благодаря проектам в Москве появится более 570 тыс. дополнительных рабочих мест.

Ранее НСН сообщала, что в Москве к концу года завершат строительство промтехнопарка «Крёкшино».

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