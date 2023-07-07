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РИА Новости: около 8,1 тысячи домов остаются в зоне затопления в Херсонской области

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Около 8,1 тыс. жилых домов остаются в зоне затопления в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС.
РИА Новости: около 8,1 тысячи домов остаются в зоне затопления в Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В шести населённых пунктах в зоне затопления остаются 8,12 тыс. жилых домов — 35,4% от общего количества подтопленных после разрушения ГЭС», — сказано в заявлении.

Ранее в экстренных службах сообщили, что число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 55.

Почти 14,9 тыс. жилых домов и 148 социально значимых объектов освободились от воды после разрушения Каховской ГЭС.

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