РИА Новости: около 8,1 тысячи домов остаются в зоне затопления в Херсонской области

Около 8,1 тыс. жилых домов остаются в зоне затопления в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В шести населённых пунктах в зоне затопления остаются 8,12 тыс. жилых домов — 35,4% от общего количества подтопленных после разрушения ГЭС», — сказано в заявлении.

Ранее в экстренных службах сообщили, что число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 55.

Почти 14,9 тыс. жилых домов и 148 социально значимых объектов освободились от воды после разрушения Каховской ГЭС.