«Ведомости»: автомобили подорожают на 5—10% летом и осенью из-за ослабления рубля
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Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на автодилеров.
«Новые легковые автомобили подорожают летом — осенью 2023 года в среднем на 5—10% из-за продолжающегося с июня укрепления курсов основных валют», — сказано в материале.
Уточняется, что это может сказаться на сокращении скидок и отмене акций, которые стали больше в первом полугодии.
Ранее генеральный директор компании «Добро для авто» Михаил Степанов в беседе с НСН выразил мнение, что для усиления безопасности нужно дополнять заводскую противоугонную систему.