«Ведомости»: автомобили подорожают на 5—10% летом и осенью из-за ослабления рубля

Из-за ослабления рубля автомобили в России подорожают на 5—10% в летний и осенний периоды.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на автодилеров.

«Новые легковые автомобили подорожают летом — осенью 2023 года в среднем на 5—10% из-за продолжающегося с июня укрепления курсов основных валют», — сказано в материале.

Уточняется, что это может сказаться на сокращении скидок и отмене акций, которые стали больше в первом полугодии.

Ранее генеральный директор компании «Добро для авто» Михаил Степанов в беседе с НСН выразил мнение, что для усиления безопасности нужно дополнять заводскую противоугонную систему.