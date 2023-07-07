Суд вынес приговор сбившему восьмилетнего ребёнка курьеру в Тюмени

Мировой суд Калининского района Тюмени признал виновным курьера на велосипеде в причинении по неосторожности тяжкого вреда восьмилетнему ребёнку. Он приговорён к одному году ограничения свободы.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу местной прокуратуры.

«В результате нарушения скоростного режима он совершил наезд на восьмилетнего пешехода, причинив по неосторожности тяжкий вред его здоровью», — уточнили в ведомстве.

Мужчину признали виновным по ч. 1. ст. 268 УК России (нарушение пассажиром, пешеходом или другим участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Курьера приговорили к одному году ограничения свободы.

Ранее, по сообщению НСН, один человек погиб при столкновении легкового автомобиля с автобусом в Калужской области.