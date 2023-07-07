Суд вынес приговор сбившему восьмилетнего ребёнка курьеру в Тюмени
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу местной прокуратуры.
«В результате нарушения скоростного режима он совершил наезд на восьмилетнего пешехода, причинив по неосторожности тяжкий вред его здоровью», — уточнили в ведомстве.
Мужчину признали виновным по ч. 1. ст. 268 УК России (нарушение пассажиром, пешеходом или другим участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Курьера приговорили к одному году ограничения свободы.
Ранее, по сообщению НСН, один человек погиб при столкновении легкового автомобиля с автобусом в Калужской области.