В Бурятии вертолёт МЧС обнаружил двух пропавших туристов

Спасатели МЧС при помощи вертолёта нашли двух из пяти туристов, пропавших при сплаве в Бурятии.

Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе ведомства.

«Двое туристов из пяти пропавших найдены живыми. Спасатели смогли установить координаты местоположения туристов с вертолёта», — говорится в заявлении.

Уточняется, что двое пропавших услышали звук вертолёта и подали ему сигнал ракетницей.

Приземлиться возле туристов сотрудникам МЧС не удалось, поэтому спасатели высадились в ближайшей точке от места обнаружения и направляются к ним пешком. Поиски остальных пропавших продолжаются.

Ранее сообщалось, что вертолёт МЧС России вылетел на поиски туристов, пропавших при сплаве по реке в Бурятии.