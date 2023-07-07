В Бурятии вертолёт МЧС обнаружил двух пропавших туристов
- РИА Новости
Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе ведомства.
«Двое туристов из пяти пропавших найдены живыми. Спасатели смогли установить координаты местоположения туристов с вертолёта», — говорится в заявлении.
Уточняется, что двое пропавших услышали звук вертолёта и подали ему сигнал ракетницей.
Приземлиться возле туристов сотрудникам МЧС не удалось, поэтому спасатели высадились в ближайшей точке от места обнаружения и направляются к ним пешком. Поиски остальных пропавших продолжаются.
Ранее сообщалось, что вертолёт МЧС России вылетел на поиски туристов, пропавших при сплаве по реке в Бурятии.