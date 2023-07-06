В Нижегородской области ввели более 900 тысяч квадратных метров жилья с начала года

В Нижегородской области ввели в эксплуатацию свыше 900 тыс. кв. м жилья с начала 2023 года. За первые шесть месяцев годовой план выполнен более чем на 68%.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональный Минстрой.

До конца года планируется ввести ещё около 600 тыс. кв. м жилья, в том числе 200 тыс. кв. м — в Нижнем Новгороде.

Как отметили в ведомстве, международные санкции не оказали заметного влияния на ввод жилых объектов.

Ранее НСН сообщила, что за первое полугодие 2023 года в Москве по программе реновации ввели в эксплуатацию 30 жилых домов — около 530 тыс. кв. м.