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В Нижегородской области ввели более 900 тысяч квадратных метров жилья с начала года

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В Нижегородской области ввели в эксплуатацию свыше 900 тыс. кв. м жилья с начала 2023 года. За первые шесть месяцев годовой план выполнен более чем на 68%.
В Нижегородской области ввели более 900 тысяч квадратных метров жилья с начала года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональный Минстрой.

До конца года планируется ввести ещё около 600 тыс. кв. м жилья, в том числе 200 тыс. кв. м — в Нижнем Новгороде.

Как отметили в ведомстве, международные санкции не оказали заметного влияния на ввод жилых объектов.

Ранее НСН сообщила, что за первое полугодие 2023 года в Москве по программе реновации ввели в эксплуатацию 30 жилых домов — около 530 тыс. кв. м.

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