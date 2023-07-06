Больше всего в июне подешевели авиабилеты в Азербайджан и Турцию
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Об этом сообщает газета «Известия».
Больше всего цены снизились на перелёты в Азербайджан (–23%), ОАЭ (–20%) и Турцию (–14%).
«Ключевая причина снижения стоимости авиабилетов — дополнительные рейсы из России в Турцию, Азербайджан, ОАЭ и ряд других стран, появившиеся в период с конца апреля до июня этого года», — отметили эксперты.
Ранее вице-президент РСТ, председатель комитета ТПП России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин в беседе с НСН рассказал, что недельный отдых в Абхазии на двоих человек обойдётся в 30 тыс. рублей.