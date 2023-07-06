Больше всего в июне подешевели авиабилеты в Азербайджан и Турцию

В сервисе «Яндекс Путешествия» заявили, что в июне 2023 года авиабилеты по целому ряду зарубежных направлений подешевели по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Об этом сообщает газета «Известия».

Больше всего цены снизились на перелёты в Азербайджан (–23%), ОАЭ (–20%) и Турцию (–14%).

«Ключевая причина снижения стоимости авиабилетов — дополнительные рейсы из России в Турцию, Азербайджан, ОАЭ и ряд других стран, появившиеся в период с конца апреля до июня этого года», — отметили эксперты.

Ранее вице-президент РСТ, председатель комитета ТПП России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин в беседе с НСН рассказал, что недельный отдых в Абхазии на двоих человек обойдётся в 30 тыс. рублей.