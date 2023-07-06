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Дизайнер Антелава: мебель в квартире для сдачи в аренду должна быть прочной

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Руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьера мебельной компании Mr.Doors Вероника Антелава рассказала, как правильно подготовить квартиру к сдаче в аренду.
Дизайнер Антелава: мебель в квартире для сдачи в аренду должна быть прочной
  • РИА Новости

Оформление квартиры в стиле минимализм с использованием антивандальных покрытий (например, плитка и кварцвинил) позволит арендодателям сохранить ремонт, а также быстро обновить интерьер, объяснила дизайнер в беседе с «Газетой.Ru».

Мебель для такой квартиры Антелава советует купить многофункциональную, из прочных материалов.

«Минимальный набор такой мебели — диван-кровать, добротный кухонный гарнитур, а также эргономичная гардеробная система», — уточнила дизайнер.

Ранее, как сообщила НСН, директор по продажам Sminex-Интеко Иван Обухов заявил, что квартиры с эркерами пользуются устойчивым спросом на московском рынке недвижимости, но их предложение ограниченно.

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