Дизайнер Антелава: мебель в квартире для сдачи в аренду должна быть прочной
- РИА Новости
Оформление квартиры в стиле минимализм с использованием антивандальных покрытий (например, плитка и кварцвинил) позволит арендодателям сохранить ремонт, а также быстро обновить интерьер, объяснила дизайнер в беседе с «Газетой.Ru».
Мебель для такой квартиры Антелава советует купить многофункциональную, из прочных материалов.
«Минимальный набор такой мебели — диван-кровать, добротный кухонный гарнитур, а также эргономичная гардеробная система», — уточнила дизайнер.
Ранее, как сообщила НСН, директор по продажам Sminex-Интеко Иван Обухов заявил, что квартиры с эркерами пользуются устойчивым спросом на московском рынке недвижимости, но их предложение ограниченно.