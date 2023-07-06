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Четыре катамарана с туристами перевернулись при сплаве по реке в Бурятии

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Четыре катамарана с туристами перевернулись на реке Снежная в Бурятии, судьба пяти человек остаётся неизвестной.
Четыре катамарана с туристами перевернулись при сплаве по реке в Бурятии
  • Gettyimages.ru

«В результате опрокидывания катамаранов три человека спаслись. Судьба пяти человек неизвестна», — сообщили в региональном управлении МЧС России.

К месту инцидента выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда.

В марте в результате опрокидывания судна набок в порту Эдинбурга в Шотландии пострадали 33 человека.

Ранее служба береговой охраны Италии сообщила, что порядка 30 человек числятся пропавшими без вести после того, как на побережье Ливии перевернулась лодка с мигрантами.

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