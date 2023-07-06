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Специалист Галкин посоветовал проверять все детали перед покупкой загородного дома

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Руководитель департамента управления загородными проектами «ТСН Недвижимость» Андрей Галкин посоветовал тщательно проверять документы при покупке загородного дома на вторичном рынке.
Специалист Галкин посоветовал проверять все детали перед покупкой загородного дома
  • Gettyimages.ru

Покупателю следует обратить внимание, по какой системе дом поставлен на учёт — по дачной амнистии, то есть упрощённой, или через получение разрешения на строительство, проект, уведомление и т.д., сообщил специалист в разговоре с РИАМО.

Также надо внимательно проверить категорию земельного участка, на котором находится дом: пригоден ли он для строительства, нет ли каких-либо ограничений.

Галкин посоветовал, помимо прочего, проверить качество строительства. По его словам, для объекта на вторичном рынке необходимо заказать экспертизу технадзора. Стоимость такой услуги в Подмосковье может достигать 200—300 тыс. рублей для дома площадью 150—200 кв. м, заключил специалист.

Ранее директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев в беседе с сайтом kp.ru прокомментировал ситуацию с ценами на недвижимость.

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