Специалист Галкин посоветовал проверять все детали перед покупкой загородного дома

Руководитель департамента управления загородными проектами «ТСН Недвижимость» Андрей Галкин посоветовал тщательно проверять документы при покупке загородного дома на вторичном рынке.

Покупателю следует обратить внимание, по какой системе дом поставлен на учёт — по дачной амнистии, то есть упрощённой, или через получение разрешения на строительство, проект, уведомление и т.д., сообщил специалист в разговоре с РИАМО.

Также надо внимательно проверить категорию земельного участка, на котором находится дом: пригоден ли он для строительства, нет ли каких-либо ограничений.

Галкин посоветовал, помимо прочего, проверить качество строительства. По его словам, для объекта на вторичном рынке необходимо заказать экспертизу технадзора. Стоимость такой услуги в Подмосковье может достигать 200—300 тыс. рублей для дома площадью 150—200 кв. м, заключил специалист.

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