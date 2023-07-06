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Исследование: 47% россиян отправляются в путешествие раз в год и реже

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Каршеринг-сервис «Ситидрайв» и аналитическое агентство A2:Research провели совместное исследование, в ходе которого выяснилось, что 47% россиян путешествуют всего раз в год или реже.
Исследование: 47% россиян отправляются в путешествие раз в год и реже
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru».

Четверть участников опроса ответили, что отправляются путешествовать раз в полгода, каждому десятому удаётся совершать поездки несколько раз в полгода, а 9% делают это раз в месяц.

Что касается этого лета, то половина респондентов признались, что не планируют брать отпуск. Так, 31% не смогут отдохнуть из-за работы, 24% — из-за финансовых обстоятельств, а 21% запланировали отпуск в другое время года.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в беседе с «Радио 1» рассказал о бюджетных направлениях на июль и август в России и за рубежом.

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