Узнать больше

Овчинский: столичные комплектующие используют в ремонте самого старого моста Владивостока

Короткая ссылка
Компания — резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» поставила материалы во Владивосток для ремонта Казанского моста, построенного в 1958 году.
Овчинский: столичные комплектующие используют в ремонте самого старого моста Владивостока
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.

ООО «Нанотехнологический центр композитов», компания — резидент технополиса «Москва», изготовило и поставило композитные перила и другие необходимые материалы.

По словам Владислава Овчинского, компания поставляет материалы в 60 регионов страны.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило, что резидент «РуСкан» ОЭЗ «Технополис Москва» наладил выпуск цифровых аппаратов ультразвуковой диагностики последнего поколения. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить