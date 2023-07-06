Овчинский: столичные комплектующие используют в ремонте самого старого моста Владивостока
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.
ООО «Нанотехнологический центр композитов», компания — резидент технополиса «Москва», изготовило и поставило композитные перила и другие необходимые материалы.
По словам Владислава Овчинского, компания поставляет материалы в 60 регионов страны.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило, что резидент «РуСкан» ОЭЗ «Технополис Москва» наладил выпуск цифровых аппаратов ультразвуковой диагностики последнего поколения.