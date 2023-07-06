Овчинский: столичные комплектующие используют в ремонте самого старого моста Владивостока

Компания — резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» поставила материалы во Владивосток для ремонта Казанского моста, построенного в 1958 году.

РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского. ООО «Нанотехнологический центр композитов», компания — резидент технополиса «Москва», изготовило и поставило композитные перила и другие необходимые материалы. По словам Владислава Овчинского, компания поставляет материалы в 60 регионов страны. Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило, что резидент «РуСкан» ОЭЗ «Технополис Москва» наладил выпуск цифровых аппаратов ультразвуковой диагностики последнего поколения.