В Свердловской области СК начал проверку по факту издевательств над мальчиком в лагере

В Свердловской области следователи начали проверку по факту издевательств над девятилетним мальчиком в летнем оздоровительном лагере «Гурино» в Тугулымском районе.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на СУ СК России по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также степень вреда, причинённого ребёнку.

Как ранее передавали СМИ, 14-летние подростки из лагеря связывали мальчика, избивали его и писали на его теле непристойные надписи.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в селе Красноборск Архангельской области 15-летний подросток в течение шести месяцев насиловал трёх школьников, угрожая им убийством.