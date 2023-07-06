В Общественной палате вручили национальную премию «Приоритет: Цифра-2023»

В Общественной палате (ОП) вручили национальную премию в области информационных технологий «Приоритет: Цифра-2023». Награды были вручены в 14 номинациях.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-службу ОП.

В 2023 году отечественным компаниям была присуждена премия «Приоритет: Цифра» за достижения в разработке и во внедрении новых цифровых решений, а также за успешное импортозамещение информационных технологий и цифровизацию производственных процессов.

Награды среди прочих получили компании «Газпромнефть», «СМАРТ Энджинс Сервис», «ИнЭкс», «Ростелеком», ИТАР ТАСС и многие другие.

Отмечается, что с 2015 года лауреатами премии стали свыше 200 компаний, а по номинациям в области IT было подано около 2 тыс. заявок.

Ранее «Радио 1» сообщило, что в Нижегородской области с 2 по 5 сентября 2023 года пройдёт уникальный международный инклюзивный форум лидеров социальных изменений «Территория Ритма».