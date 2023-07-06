МВД: в Красноярском крае недовольный числом кошек у матери выбросил их с девятого этажа
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Об этом говорится на сайте регионального отделения МВД.
По имеющимся данным, мужчина вместе с супругой пришёл домой к матери, когда женщины не было дома, и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, разозлился из-за большого количества кошек в помещении, после чего решил выбросить их с балкона. При этом он думал, что они приземлятся на деревья и разбегутся. Всего он бросил с балкона пять кошек.
После совершённого он испугался, что мать начнёт ругаться, и вместе с женой ушёл домой.
«Следователем МО МВД России «Шарыповский» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК России «Жестокое обращение с животными», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что из пяти кошек выжила только одна, которая «в настоящее время обрела любящего хозяина».
Ранее руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко в беседе с НСН заявила о необходимости ввести учёт собак, который позволил бы решить целый ряд проблем, в том числе самовыгул.