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«Ъ»: импортный алкоголь в России может подорожать в июле на 10% из-за ослабления рубля

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Ослабление рубля может привести к удорожанию в России импортного алкоголя в июле на 10%.
«Ъ»: импортный алкоголь в России может подорожать в июле на 10% из-за ослабления рубля
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке.

Так, по данным издания, в Московской пивоваренной компании с 17 июля намерены повысить цены на 6—8%. Собеседники отмечают, что в случае поставок по новым ценам от иностранных поставщиков цены может пересмотреть и Simple Group. 

Также пересмотреть цены могут и другие поставщики.

Ранее патологоанатом и врач Александр Эдигер в беседе с Общественной службой новостей посоветовал воздержаться от алкоголя при длительных перелётах.

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