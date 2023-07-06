«Ъ»: импортный алкоголь в России может подорожать в июле на 10% из-за ослабления рубля
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Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке.
Так, по данным издания, в Московской пивоваренной компании с 17 июля намерены повысить цены на 6—8%. Собеседники отмечают, что в случае поставок по новым ценам от иностранных поставщиков цены может пересмотреть и Simple Group.
Также пересмотреть цены могут и другие поставщики.
Ранее патологоанатом и врач Александр Эдигер в беседе с Общественной службой новостей посоветовал воздержаться от алкоголя при длительных перелётах.