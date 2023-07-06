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РЖД на фоне высокого спроса добавляет поезда на юг

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Заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов заявил, что компания на фоне высокого спроса добавляет поезда на юг.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что в связи с закрытием ряда аэропортов на юге России пассажиры активно покупают билеты на поезда в этом направлении.

«Мы делаем всё возможное, чтобы удовлетворить спрос на перевозки», — заявили в РЖД.

Сообщается, что компанией осуществляется постоянный мониторинг наличия билетов на востребованных направлениях и принимаются меры по увеличению количества мест для пассажиров.

Так, например, в Анапу, Новороссийск, Адлер, Кисловодск, Минеральные Воды и Краснодар были направлены дополнительные поезда.

Ранее в пресс-службе Федеральной пассажирской компании, входящей в РЖД, заявили, что пассажирские поезда дальнего следования на текущий момент курсируют согласно графику.

Также сообщалось, что РЖД и мобильное приложение подверглись массированной хакерской атаке.

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