РЖД на фоне высокого спроса добавляет поезда на юг

Заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов заявил, что компания на фоне высокого спроса добавляет поезда на юг.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что в связи с закрытием ряда аэропортов на юге России пассажиры активно покупают билеты на поезда в этом направлении.

«Мы делаем всё возможное, чтобы удовлетворить спрос на перевозки», — заявили в РЖД.

Сообщается, что компанией осуществляется постоянный мониторинг наличия билетов на востребованных направлениях и принимаются меры по увеличению количества мест для пассажиров.

Так, например, в Анапу, Новороссийск, Адлер, Кисловодск, Минеральные Воды и Краснодар были направлены дополнительные поезда.

Ранее в пресс-службе Федеральной пассажирской компании, входящей в РЖД, заявили, что пассажирские поезда дальнего следования на текущий момент курсируют согласно графику.

Также сообщалось, что РЖД и мобильное приложение подверглись массированной хакерской атаке.