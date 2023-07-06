РЖД на фоне высокого спроса добавляет поезда на юг
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что в связи с закрытием ряда аэропортов на юге России пассажиры активно покупают билеты на поезда в этом направлении.
«Мы делаем всё возможное, чтобы удовлетворить спрос на перевозки», — заявили в РЖД.
Сообщается, что компанией осуществляется постоянный мониторинг наличия билетов на востребованных направлениях и принимаются меры по увеличению количества мест для пассажиров.
Так, например, в Анапу, Новороссийск, Адлер, Кисловодск, Минеральные Воды и Краснодар были направлены дополнительные поезда.
Ранее в пресс-службе Федеральной пассажирской компании, входящей в РЖД, заявили, что пассажирские поезда дальнего следования на текущий момент курсируют согласно графику.
Также сообщалось, что РЖД и мобильное приложение подверглись массированной хакерской атаке.