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Юрист Султанов разъяснил порядок осмотра газового оборудования

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Член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов рассказал о процедуре осмотра газового оборудования. По его словам, способы оповещения граждан остаются прежними, а осмотр проводится по графику, утверждённому газораспределительной организацией.
Юрист Султанов разъяснил порядок осмотра газового оборудования
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«С учётом того что обход квартир газовики осуществляют по будням и в дневное время, конечно, большинство граждан в это время находятся на работе. Если вас не застали дома, ГРО обязана направить вам письменное извещение с предложением сообщить об удобном для вас времени проведения проверки», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

По его словам, такое уведомление вручается только под роспись. Ответ нужно дать не позднее семи дней с момента получения письма.

«Если вы не дали ответ, вам повторно направляется под роспись извещение о необходимости определить дату для проведения проверки. Сотрудники ГРО прибудут для выполнения работ в указанные вами дату и время», — уточнил Султанов.

Как отметил эксперт, штрафные санкции грозят в том случае, если жилец отказался допускать газовщиков в квартиру при соблюдении перечисленных условий.

Ранее, как сообщала Общественная служба новостей, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал новый законопроект об ужесточении штрафных санкций в пять раз за недопуск газовщиков и других специалистов в квартиры.

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