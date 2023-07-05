Мариупольские выпускники приехали поступать в РГИСИ в Петербурге
- Gettyimages.ru
- © Walter Bibikow
Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Дистанционный отбор прошли 20 абитуриентов. Теперь они предстанут перед экзаменаторами очно.
Для выпускников из Донбасса в вузе выделено 16 бюджетных мест на отделениях «Артист драматического театра и кино» и «Режиссёр драмы».
Ранее НСН сообщала, что 20 июня в московских колледжах началась приёмная кампания. Контрольные цифры приёма увеличены на 20%.