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Мариупольские выпускники приехали поступать в РГИСИ в Петербурге

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Выпускники школ из Мариуполя приехали в Санкт-Петербург для поступления в Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ).
Мариупольские выпускники приехали поступать в РГИСИ в Петербурге
  • Gettyimages.ru
  • © Walter Bibikow

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