Мариупольские выпускники приехали поступать в РГИСИ в Петербурге

Выпускники школ из Мариуполя приехали в Санкт-Петербург для поступления в Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ).

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Дистанционный отбор прошли 20 абитуриентов. Теперь они предстанут перед экзаменаторами очно.

Для выпускников из Донбасса в вузе выделено 16 бюджетных мест на отделениях «Артист драматического театра и кино» и «Режиссёр драмы».

Ранее НСН сообщала, что 20 июня в московских колледжах началась приёмная кампания. Контрольные цифры приёма увеличены на 20%.