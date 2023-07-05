Минтранс опроверг сообщения об идее ввести сборы с пассажиров для резервного фонда

Министерство транспорта России опровергло сообщения СМИ о том, что работает над введением дополнительных сборов с пассажиров для наполнения резервного фонда.

«Минтранс России не ведёт работу ни с АО «Авиагарант», ни с какой-либо другой компанией по созданию резервного фонда помощи пассажирам в случае банкротства авиакомпаний. Информация, опубликованная сегодня в средствах массовой информации, в частности об идеях взимания дополнительных сборов с пассажиров в целях наполнения данного фонда, не соответствует действительности», — цитирует ТАСС ведомство.

В министерстве также отметили, что ведущие российские авиакомпании высказались против создания такого фонда.

Ранее о том, что в Минтрансе обсуждают идею дополнительного сбора с пассажиров при приобретении билетов на самолёт, сообщила газета «Коммерсантъ».

Как утверждалось, речь шла о создании «резервного фонда поддержки пассажиров» на случай банкротства авиакомпании.