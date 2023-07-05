Новосибирского школьника наградили за спасение ребёнка при пожаре

В Новосибирске 15-летнего Василия Драгунова наградили за спасение ребёнка из горящей девятиэтажки.

Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС.

Случай произошёл 5 января 2023 года.

Василий Драгунов, Данил Шибанов и Максим Кащеев спасли десятилетнего мальчика из горящей квартиры девятиэтажного дома. Школьники разложили под окнами одеяло, плед и подушки, которые скинули жители верхних этажей, и помогли мальчику спуститься. Ребёнок получил только лёгкое отравление угарным газом.

Данил и Максим получили награды ещё в феврале, а Василию, который приезжает в город только на каникулы, недавно вручили благодарственное письмо от ГУ МЧС.

Ранее сайт kp.ru сообщил, как в Новосибирской области прохожие спасли подростка с 70 ножевыми ранениями.