В Кабардино-Балкарию на отдых приехали дети из Херсонской области
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Об этом сообщает ОТР.
Отмечается, что, кроме лечебных процедур, детям организуют мастер-классы, театральные постановки. Также они смогут познакомиться с бытом и культурой народов, проживающих на территории региона.
Всего в Кабардино-Балкарии на оздоровительную программу в текущем году приедут около 750 детей в возрасте 6—17 лет.
Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по молодёжной политике Михаил Киселёв в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о важности трудового воспитания для школьников.