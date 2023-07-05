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В Кабардино-Балкарию на отдых приехали дети из Херсонской области

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В кабардино-балкарский реабилитационный центр приехали дети из Херсонской области.
В Кабардино-Балкарию на отдых приехали дети из Херсонской области
  • Gettyimages.ru
  • © Anchiy

Об этом сообщает ОТР.

Отмечается, что, кроме лечебных процедур, детям организуют мастер-классы, театральные постановки. Также они смогут познакомиться с бытом и культурой народов, проживающих на территории региона.

Всего в Кабардино-Балкарии на оздоровительную программу в текущем году приедут около 750 детей в возрасте 6—17 лет.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по молодёжной политике Михаил Киселёв в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о важности трудового воспитания для школьников.

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