Сайт «Стань мамой в Подмосковье» посетили восемь тысяч раз с момента его запуска

Портал «Стань мамой в Подмосковье», работающий с марта 2023 года, посетили уже 8 тыс. раз. На ресурсе размещены советы, информация о роддомах, перинатальных центрах и многое другое.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Минздрав региона.

Отмечается, что на сайте наиболее востребованы разделы, содержащие информацию об учреждениях родовспоможения в регионе, и условиях получения подарочного набора под названием «Я родился в Подмосковье».

Ранее, по сообщению «Радио 1», министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов рассказал, что в регионе создали сайт для спортивных людей.