Узнать больше

Сайт «Стань мамой в Подмосковье» посетили восемь тысяч раз с момента его запуска

Короткая ссылка
Портал «Стань мамой в Подмосковье», работающий с марта 2023 года, посетили уже 8 тыс. раз. На ресурсе размещены советы, информация о роддомах, перинатальных центрах и многое другое.
Сайт «Стань мамой в Подмосковье» посетили восемь тысяч раз с момента его запуска

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Минздрав региона.

Отмечается, что на сайте наиболее востребованы разделы, содержащие информацию об учреждениях родовспоможения в регионе, и условиях получения подарочного набора под названием «Я родился в Подмосковье».

Ранее, по сообщению «Радио 1», министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов рассказал, что в регионе создали сайт для спортивных людей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить