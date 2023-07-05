В Петербурге дом на Австрийской площади стал объектом культурного наследия

В Санкт-Петербурге дом на Австрийской площади, построенный в начале XX века, стал объектом культурного наследия.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры города.

Здание было построено в 1905—1906 годах по проекту архитектора Василия Шауба.

Отмечается, что в многоквартирном жилом доме сохранились исторический образ и отделка.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что в Саратове дом на улице Советской с бюстами Пушкина и Мицкевича признан объектом культурного наследия.