В Петербурге дом на Австрийской площади стал объектом культурного наследия
- © kgiop.gov.spb.ru
Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры города.
Здание было построено в 1905—1906 годах по проекту архитектора Василия Шауба.
Отмечается, что в многоквартирном жилом доме сохранились исторический образ и отделка.
Ранее сайт kp.ru сообщил, что в Саратове дом на улице Советской с бюстами Пушкина и Мицкевича признан объектом культурного наследия.