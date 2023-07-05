IT-специалист Ситнов: солнце может навредить экрану телефона и камере
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
«Летом основной источник проблем для смартфона — солнце», — уверяет Ситнов.
При длительном нахождении на солнце у смартфона может выгореть матрица камеры или пиксели на дисплее. Кроме того, от повышения температуры батарея аккумулятора может быстрее износиться.
«Высокая температура окружающей среды ещё сильнее нагревает смартфон и вредит аккумулятору», — сказал Ситнов.
Он предупредил, что при сильном нагревании на солнце может также взорваться и пауэрбанк, поэтому нужно быть осторожными и избегать нагревания устройств.
Также эксперт посоветовал не играть в мобильные игры во время жаркой погоды.
Ранее НСН сообщила, что кибершпионы собирали данные с устройств Apple с помощью специального шпионского импланта.