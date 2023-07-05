IT-специалист Ситнов: солнце может навредить экрану телефона и камере

Специалист по гаджетам, преподаватель Московской школы программистов Кирилл Ситнов рассказал, что долгое пребывание телефона под солнечными лучами может привести к выгоранию экрана и камеры.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Летом основной источник проблем для смартфона — солнце», — уверяет Ситнов.

При длительном нахождении на солнце у смартфона может выгореть матрица камеры или пиксели на дисплее. Кроме того, от повышения температуры батарея аккумулятора может быстрее износиться.

«Высокая температура окружающей среды ещё сильнее нагревает смартфон и вредит аккумулятору», — сказал Ситнов.

Он предупредил, что при сильном нагревании на солнце может также взорваться и пауэрбанк, поэтому нужно быть осторожными и избегать нагревания устройств.

Также эксперт посоветовал не играть в мобильные игры во время жаркой погоды.

Ранее НСН сообщила, что кибершпионы собирали данные с устройств Apple с помощью специального шпионского импланта.