Медведев: любую войну можно быстро завершить договором или так, как сделали США с Японией

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что любую войну можно быстро завершить договором или так, как сделали Соединённые Штаты с Японией, когда применили ядерное оружие против Хиросимы и Нагасаки.

Видео с заявлением Медведева опубликовано в его Telegram-канале.

«Вообще всякая война, даже мировая война, может быть завершена очень быстро», — сказал зампред Совбеза.

Он отметил, что одним из вариантов завершения конфликта может быть подписание мирного договора.

«Либо если сделать то, что сделали американцы в 1945 году, когда они использовали своё ядерное оружие и разбомбили два японских города — Хиросиму и Нагасаки», — сказал Медведев.

Зампредседателя Совета безопасности добавил, что ценой таких действий Вашингтона стали жизни почти 300 тыс. мирных граждан.

Также Медведев заявил, что специальная военная операция завершится в течение нескольких дней, если страны Североатлантического альянса перестанут поставлять вооружение Украине.