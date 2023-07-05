На реализацию проекта туристического кода центра Казани выделили 204 миллиона рублей

Центру Казани придадут красочный вид в рамках проекта туристического кода, на работы выделили 204 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Уточняется, что работы проведут за счёт средств федерального и республиканского бюджета.

В рамках проекта планируется оснащение зданий на улице Каюма Насыри архитектурным освещением.

Также будут установлены информационные указатели, элементы навигации, сцена, скамейки, мультимедийное оборудование и монументально-декоративная конструкция «Хасите».

Кроме того, предусмотрено озеленение данной территории. Ещё планируется оснащение Старо-Татарской слободы туалетом и оборудованием для ограничения автомобильных парковок.

Работы по реализации проекта должны быть завершены к 1 декабря 2023 года.

Ранее «Радио 1» сообщило, что в Подмосковье реконструируют комбикормовый завод.