На реализацию проекта туристического кода центра Казани выделили 204 миллиона рублей
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Об этом сообщает «Бизнес Online».
Уточняется, что работы проведут за счёт средств федерального и республиканского бюджета.
В рамках проекта планируется оснащение зданий на улице Каюма Насыри архитектурным освещением.
Также будут установлены информационные указатели, элементы навигации, сцена, скамейки, мультимедийное оборудование и монументально-декоративная конструкция «Хасите».
Кроме того, предусмотрено озеленение данной территории. Ещё планируется оснащение Старо-Татарской слободы туалетом и оборудованием для ограничения автомобильных парковок.
Работы по реализации проекта должны быть завершены к 1 декабря 2023 года.
Ранее «Радио 1» сообщило, что в Подмосковье реконструируют комбикормовый завод.