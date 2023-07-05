Курский губернатор: многоквартирный дом загорелся из-за обстрела ВСУ Краснооктябрьского
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«В посёлке Краснооктябрьском Глушковского района в результате обстрела со стороны ВСУ загорелся многоквартирный дом», — говорится в сообщении губернатора.
По словам Старовойта, пострадавших в результате атаки нет.
Спасатели уже ликвидировали пожар в доме, добавил он.
Также Старовойт рассказал, что электроподстанция повреждена в посёлке в Курской области после обстрела ВСУ.