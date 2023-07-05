Курский губернатор: многоквартирный дом загорелся из-за обстрела ВСУ Краснооктябрьского

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в многоквартирном доме в посёлке Краснооктябрьском произошёл пожар из-за обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом он написал в Telegram.

«В посёлке Краснооктябрьском Глушковского района в результате обстрела со стороны ВСУ загорелся многоквартирный дом», — говорится в сообщении губернатора.

По словам Старовойта, пострадавших в результате атаки нет.

Спасатели уже ликвидировали пожар в доме, добавил он.

Также Старовойт рассказал, что электроподстанция повреждена в посёлке в Курской области после обстрела ВСУ.