Председатель СЖР Соловьёв приветствовал назначение Кондрашова гендиректором ТАСС

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв прокомментировал в беседе с RT назначение Андрея Кондрашова гендиректором информационного агентства ТАСС.

«Это реально хорошая новость, я Андрея знаю много лет, это суперпрофессионал, мы много времени провели вместе в командировках во время работы в кремлёвском пуле. Человек исключительно достойный, поэтому только рад слышать эту новость, конечно, будем вместе работать», — заявил он.

Комментируя информацию о том, что Сергей Михайлов освобождён от должности генерального директора холдинга по собственному желанию, Соловьёв подчеркнул, что Михайлов вложил «много души и времени» в информационное агентство.

«Много мы работали вместе, надеюсь, что наш коллега найдёт себе достойное применение и дальше, потому что такие люди — профессионалы высокого уровня», — рассказал собеседник RT.

Ранее стало известно, что гендиректором информационного агентства ТАСС назначен Андрей Кондрашов.