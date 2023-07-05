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Председатель СЖР Соловьёв приветствовал назначение Кондрашова гендиректором ТАСС

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Анастасия Румянцева
Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв прокомментировал в беседе с RT назначение Андрея Кондрашова гендиректором информационного агентства ТАСС.
Председатель СЖР Соловьёв приветствовал назначение Кондрашова гендиректором ТАСС
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

«Это реально хорошая новость, я Андрея знаю много лет, это суперпрофессионал, мы много времени провели вместе в командировках во время работы в кремлёвском пуле. Человек исключительно достойный, поэтому только рад слышать эту новость, конечно, будем вместе работать», — заявил он.

Комментируя информацию о том, что Сергей Михайлов освобождён от должности генерального директора холдинга по собственному желанию, Соловьёв подчеркнул, что Михайлов вложил «много души и времени» в информационное агентство.

«Много мы работали вместе, надеюсь, что наш коллега найдёт себе достойное применение и дальше, потому что такие люди — профессионалы высокого уровня», — рассказал собеседник RT. 

Ранее стало известно, что гендиректором информационного агентства ТАСС назначен Андрей Кондрашов.

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