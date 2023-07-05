Председатель СЖР Соловьёв приветствовал назначение Кондрашова гендиректором ТАСС
- РИА Новости
- © Михаил Климентьев
«Это реально хорошая новость, я Андрея знаю много лет, это суперпрофессионал, мы много времени провели вместе в командировках во время работы в кремлёвском пуле. Человек исключительно достойный, поэтому только рад слышать эту новость, конечно, будем вместе работать», — заявил он.
Комментируя информацию о том, что Сергей Михайлов освобождён от должности генерального директора холдинга по собственному желанию, Соловьёв подчеркнул, что Михайлов вложил «много души и времени» в информационное агентство.
«Много мы работали вместе, надеюсь, что наш коллега найдёт себе достойное применение и дальше, потому что такие люди — профессионалы высокого уровня», — рассказал собеседник RT.
Ранее стало известно, что гендиректором информационного агентства ТАСС назначен Андрей Кондрашов.